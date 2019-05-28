24 Сентября 2020
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переработка мусора, пластик, (2019) | Фото: Накануне.RU

Тоболяки за один час работы эко-пункта сдали более 195 килограммов пластиковых отходов

СИБУР открывает в Тобольске мобильные пункт приема ПЭТ-бутылок для последующей переработки в рамках проекта "Вторая жизнь пластика", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Первый эко-пункт был открыт 25 мая. Только за час работы сотня горожан сдала 195 килограммов пластиковых отходов. Параллельно с этим жители микрорайона 15 провели субботник, на котором высадили саженцы липы и сирени. Рекордное количество пластика - 44,9 кг удалось собрать команде депутата Регины Юхневич, как раз благодаря уборке территории

"От имени жителей микрорайона, выражаю огромную благодарность компании СИБУР за проведение акции по сбору пластика и праздничной программы для детей. Спасибо за помощь в организации субботника. Считаем, что такие экологические акции – сбор пластика и субботник – нужно проводить во всех микрорайонах города. Уверена, что тоболяки с готовностью примут участие", - подчеркнула она.

Победителям были вручены футболки из переработанного пластика.Отметим, что участников проекта встречали пионеры из городского центра #ТОБОЛЬСКмойгород. Они напомнили жителям о временах массового сбора макулатуры и металлолома для переработки. Современное вторсырье меняли на значки с символикой проекта и сладости.

Акция будет продолжена - следующий эко-пункт откроется 8 июня, в 10 микрорайоне рядом со школой №16. Мобильный пункт приема пластика будет работать с 11.00 до 12.00.

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Тоболяки за один час работы эко-пункта сдали более 195 килограммов пластиковых отходов

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Теги: пластик, отходы, переработка, сибур



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