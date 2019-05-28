РФС: в продаже пива на стадионах будет больше пользы для российского футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о возможном возвращении пива на стадионы страны.

Напомним, во время ЧМ-2018 в России на стадионах, где проходили игры мундиаля, была разрешена продажа пива. Однако после завершения турнира ее запретили.

Как рассказал Дюков, решение по данному вопросу принимает законодатель.

"Мое отношение, клубов и РФС вы знаете: мы не видим никакой проблемы в продаже пива и рекламе его на стадионах. В этом скорее будет больше пользы для российского футбола, это важный источник дохода как для лиг, так и для клубов", - цитирует слова главы РФС издание "Чемпионат".

По данным Александра Дюкова, есть ряд инициативных групп, которые сейчас работают над тем, чтобы получить законодательное разрешение.

"Мне кажется, это одно из решений реализации программы наследия чемпионата мира, мы хотим, чтобы стадионы стали центрами притяжения", - добавил функционер.

Напомним, в эксклюзивном интервью Накануне.RU президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов также поддерживал идею продажи пива на российских стадионах.