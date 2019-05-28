"Почему же до сих пор не остановишь ты войну?": стриптизер Тарзан обратился к юмористу Зеленскому

Вопль отчаяния разместил на своей странице в Instagram 49-летний супруг Наташи Королевой, исполнитель экзотических танцев Сергей "Тарзан" Глушко.

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"Да как же так?!.... Ведь вроде все при нем: и юмор, молодость,… в глазах и разум светится вселенский,… ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ДО СИХ ПОР, НЕ ОСТАНОВИШЬ ТЫ ВОЙНУ,…?!?!?!!!", - рифмует Глушко "вселенский" и "Зеленский". Для пущей ясности на месте троеточия стриптизер отметил Inatagram-аккаунт нового президента Украины, а в комментарии поставил хэштег с соответствующей фамилией.

Проблема ситуации на Украине не чужда Тарзану. Его жена и ее родственники – с Украины. Два года назад Наташу не пустили в соседнюю страну, когда умерла ее бабушка в Киеве. Артистку обвинили в пособничестве российской пропаганде.

В комментариях у Глушко, впрочем, многие сомневаются, что Зеленский, который в должности без году неделю, быстро сможет разобраться с ситуацией, которая сплеталась в тугой узел многие годы. С другой стороны, обострить конфликт у юмориста уже получилось. Так, сегодня он съездил в Луганскую область и побывал в расположениях украинских военных частей, попозировал перед камерами в бронежилете (который, правда, больше похож на разгрузку).