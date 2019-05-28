Хитрая воронежская пенсионерка раскусила телефонных мошенников, задав им один вопрос

В Воронеже бдительная пенсионерка не позволила телефонным мошенникам обмануть ее на крупную сумму.

68-летняя жительница Железнодорожного района сама обратилась в полицию, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

На стационарный телефон позвонил неизвестный, представился ее внуком. Затем он передал трубку "следователю", который объяснил пожилой женщине, что ее родственник избил подростка. Решить вопрос предложили за 100 тысяч рублей.

Заподозрив обман, женщина пригласила к телефону лжеродственника и попросила назвать имя его дедушки. Получив неправильный ответ, пенсионерка прервала разговор.

Ранее в Екатеринбурге поймали телефонных мошенников, которые познакомились в колонии.

Трое местных жителей подозреваются в совершении серии телефонных афер с использованием банковских карт и банкоматов. По предварительным данным, они успели порядка двадцати махинаций, в результате которых людям причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей.