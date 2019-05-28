Зеленский объявил набор в свою партию

Команда президента Украины Владимира Зеленского объявила о запуске проект "Лифт", который позволит новым людям прийти в политику и пополнить ряды партии "Слуга народа". Об этом сообщается в Facebook на странице "команды Зеленского".

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"Пришло время уничтожить старую систему", - призывает команда Зеленского.

В описании проекта говорится, что это "платформа, которая наконец-то даст толчок для изменений в стране, которые сформируют государство как удобный сервис для каждого гражданина".

В то же время за этим не просматривается никакого содержания. Единственное понятное направление - это оказание госуслуг через интернет. Все остальное весьма размыто и представляет собой лозунги. При этом представление государства как "удобного сервиса" размывает само понятие государства и имеет непредсказуемые последствия.

Также запуск "Лифта" свидетельствует о том, что у Зеленского практически нет своей партии и ее нужно кем-то наполнить.

По поводу этого проекта на днях министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал "чувака" Зеленского за популизм, использование слов, которых он не понимает, и за то, что вообще не понимает, что происходит в стране. Ранее Зеленский призвал сделать "правительство в смартфоне", чтобы видеть, "какие законопроекты подаются, какие чуваки избирались", и это "было бы круто". Своей целью он назвал создать "государство в смартфоне".