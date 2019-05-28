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посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми школьница, которая не поставила "манту", сдает экзамены отдельно от одноклассников

Ученица гимназии №3 в Перми, которую прошлой осенью не допустили до занятий из-за отсутствия справки от фтизиатра, закончила девятый класс начала сдавать экзамены. Правда, делает она это отдельно от других учеников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Перми две школьницы с октября 2018 г. находятся на домашнем обучении: девятиклассницу и ее сестру – ученицу третьего класса не пустили на учебу в гимназию №3 из-за отсутствия справки от фтизиатра. Как сообщают родители школьниц, вместо обычной прививки Манту они сделали своим дочерям более прогрессивный тест - T-spot. Стоимость теста составляет около 6 тыс. руб. на одного человека. Результаты показали, что девочки здоровы. В конце февраля в полицию поступило обращение из школы о том, что родители учениц не выполняют требования гимназии по обучению детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Пресс-секретарь краевого министерства образования Ксения Хромко рассказала Накануне.RU, что ситуацию довели до абсурда родители девятиклассницы.

"Девочку вообще могли не допустить до экзаменов, но было принято коллегиальное решение оборудовать для неё в одной из школ кабинет, запустить её через отдельный вход, то есть создать все условия. Это сделали для того, чтобы обезопасить других детей, а не для ущемления прав школьницы", - сказала Хромко.

По ее словам, дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в образовательную организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Родители ученицы отказались от туберкулинодиагностики и к моменту начала проведения основного периода государственной итоговой аттестации не представили заключения от врача-фтизиатра. Тем самым, по мнению минобра, поставив под вопрос участие девочки в ГИА и, как следствие, получение ею аттестата об основном общем образовании.

"Особенная" же форма сдачи, как отмечает пресс-секретарь ведомства, не могла повлиять на результат.

"Во время экзамена каждый участник сосредоточен на выполнении своего варианта заданий. Общение участников на экзамене исключено. Присутствие друзей и одноклассников не повлияет на результат. Проведение экзамена в отдельной аудитории не является наказанием для обучающихся", - отметила Ксения Хромко.

По мнению минобра, "несмотря на все преткновения с родителями выпускницы, для девочки были созданы все благоприятные условия для сдачи экзамена".

Ксения Хромко также разъяснила, что было не так с альтернативным обследованием здоровья ученицы. По ее словам, школьный врач предлагал пройти либо Манту, либо выбрать альтернативный метод обследования на туберкулезную инфекцию и принести заключение от фтизиатра. Но проблема заключается в том, что родители принесли результаты обследования в школу, а учебное заведение не вправе трактовать медицинские анализы. "Родителям было необходимо с результатами теста записаться на прием к врачу, который бы посмотрел их и выписал справку о том, что ребенок не болен. Но мать девочки по каким-либо личным убеждениям этого делать не хочет", - добавили в минобре.

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В Перми школьница, которая не поставила "манту", сдает экзамены отдельно от одноклассников

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Теги: манту, школьницы, T-spot, отстранение от уроков, гимназия №3



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