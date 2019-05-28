24 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
благоустройство дворов, Копейск, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

Администрацию Копейска призвали исправить недочеты при благоустройстве дворов

ОНФ призвал администрацию Копейска проконтролировать исправление недочетов, допущенных при благоустройстве дворов и общественных территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Так, в одном из дворов подрядчик установил новые детские горки, турники, песочницы и декоративные фигуры, но не демонтировал старую стойку для выбивания ковров у входа на площадку.

благоустройство дворов, Копейск,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

"Это яркий пример шаблонного подхода, когда подрядчик соблюдает все правила только формально", – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Антон Неверов.

В другом дворе подрядчик заасфальтировал только наполовину дорожки, ведущие на площадку, и сэкономил на озеленении.

благоустройство дворов, Копейск,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

В поселке Горняк после ремонта на детских площадках остались глубокие ямы, пустые песочницы, спиленные ветки и мусор.

В ОНФ считают, что основные проблемы при благоустройстве – это отсутствие комплексного подхода к реализации программ, непродуманная планировка объектов и низкое качество используемых материалов.

В частности, на благоустройство сквера Копейска было потрачено порядка 20 млн руб. Однако через год плитка возле фонтана пришла в негодность, бордюры разрушаются, ограждения разваливаются.

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Администрацию Копейска призвали исправить недочеты при благоустройстве дворов

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Теги: благоустройство дворов, ОНФ, Копейск,



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