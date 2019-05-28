Леру Кудрявцеву "обвинили" в развале правительства Австрии. Телеведущая: "Беру дорого. Обращайтесь"

Пока телеведущая Лера Кудрявцева ("Секрет на миллион") наслаждается отдыхом в Майами в компании молодого супруга, хоккеиста Игоря Макарова, пресса, теперь уже и российская, продолжает приписывать знаменитой блондинки политические интриги.

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Так, одно из российских изданий написало про Леру: "Шпионка Путина? Кудрявцеву обвинили в развале кабмина Австрии".

Кудрявцева с сарказмом добавляет: "Беру дорого. Обращайтесь".

Ранее иностранные СМИ приписали телеведущей тайную связь (не любовного характера) с вице-канцлером Австрии (он еще две недели назад подал в отставку). Сам замешанный в коррупционном скандале Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что дама, с которой он встречался несколько лет назад на Ибице, к России отношения не имеет, она из Прибалтики. Но журналистов было уже не остановить.

В итоге австрийская газета опубликовала фото Кудрявцевой и написала, что она замешана в этом деле.

"Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде", - пригрозила Лера журналистам.

Кстати, в Австрии действительно после этого скандала разразился настоящий политический кризис, одной отставкой не обошлось.

Ну а коллеги Леры в комментариях веселятся. "Попробуй еще пару кабинетов развалить у тебя круто получается", - предлагает Олег Тактаров.