Подросток, напавший с топором на одноклассницу, в своих постах упоминал керченского стрелка

Подросток, напавший с топором на одноклассницу в школе в Саратовской области, перед атакой выложил видеообращение в соцсетях.

На видеозаписи мальчик говорит, что ему очень страшно, но он должен это сделать.

По данным "Интерфакса", в своих постах семиклассник упоминал керченского стрелка Владислава Рослякова.

Напомним, ЧП произошло в средней школе №4 в городе Вольске. Предварительно сообщалось, что между мальчиком и девочкой возник конфликт, парень пришел с топором и ударил ее. В результате девочка получила травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Нападавший задержан, сейчас с ним работает полиция. Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил в течение недели проверить все школы региона на предмет безопасности.

Как стало известно, подросток готовился к нападению. Войдя в школу, он бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью.

Сообщалось, что школьник наблюдался у психиатра.

Трагедия в Керчи произошла в октябре 2018 года. Студент Росляков устроил бойню в колледже и взорвал бомбу. 20 человек погибли, более 70 получили травмы. За месяц до инцидента Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и получил разрешение на его хранение.

Как сообщалось ранее, керченский стрелок помимо оружия взял с собой на преступление флешку. На ней обнаружены скриншоты популярного компьютерного шутера Doom, а также фотографии керченского колледжа. Также на носителе было записано около сотни инструкций по созданию взрывчатки.