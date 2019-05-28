В МИД РФ назвали задержание россиянина в Косово провокацией и потребовали его немедленного освобождения

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с задержанием гражданина РФ в Косово. В ведомстве назвали случившееся провокацией, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сотрудники полиции задержали Михаила Краснощекова, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, во время задержания россиянин был избит. СМИ сообщают, что он ранен и находится в больнице.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, задержание было осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН.

"Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки, требуем от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения", - приводит слова Захаровой официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, обстановка в Косово накалилась утром 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.