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Политика В России За рубежом
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

В МИД РФ назвали задержание россиянина в Косово провокацией и потребовали его немедленного освобождения

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с задержанием гражданина РФ в Косово. В ведомстве назвали случившееся провокацией, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сотрудники полиции задержали Михаила Краснощекова, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, во время задержания россиянин был избит. СМИ сообщают, что он ранен и находится в больнице.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, задержание было осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН.

сербские военные, сербская армия(2019)|Фото: ТАСС/Михаил Метцель

"Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки, требуем от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения", - приводит слова Захаровой официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, обстановка в Косово накалилась утром 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

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В МИД РФ назвали задержание россиянина в Косово провокацией и потребовали его немедленного освобождения

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Теги: Косово, МИД, задержание, ООН



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