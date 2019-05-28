Стало известно, когда выйдут в прокат новые "Гардемарины"

Режиссер Светлана Дружинина (83) рассказала, когда новый фильм о гардемаринах выйдет на большой экран. Его начали снимать в прошлом году, сейчас съемки продолжаются, а вообще подготовительная работа длилась много лет, в течение которых Дружинина писала сценарий и искала деньги на проект.

Сейчас команда проекта работает в Петергофе. "В Петродворце нас ждет несколько насыщенных и очень интересных съемочных дней с Кристиной Орбакайте и Михаилом Мамаевым. А выйдут на экраны "Гардемарины" в 2020 году!", - написала Дружинина в Instagram.

В апреле съемки велись в Севастополе, в них участвовали Александр Панкратов-Черный и Анна Семенович. Их персонажей в предыдущих частях франшизы не было, так что неизвестно, кого они играют.

Исполнители главных ролей - актеры юные и неизвестные, для них это дебют в кино.

Летом прошлого года Дружинина уже отсняла часть материала с участием как молодых актеров (играют детей гардемаринов), так и звезд прошлых частей саги, например, Александра Домогарова.

Действие нового фильма будет происходить в 1787 году во время начала русско-турецкой войны. Главными героями станут уже известные зрителю персонажи, а также их дети, которые выросли и сами ввязываются в приключения. Что касается каста, то ранее заявлялось, что будут привлекаться звезды шоу-бизнеса, такие как Дима Билан, Татьяна Навка и Анна Семенович. Так, Билан сыграет мальтийского корсара. "У Билана будет серьезная драматическая роль, и я очень не хочу, чтобы он в этой картине пел, — сказала Дружинина. — Дима, кстати, и сам не рвется. Его герой — корсар Джулиано де Ламбарди, который ослушался приказа своего контр-адмирала и пришел на помощь Суворову в Кинбурнской баталии".

Анна Семенович на съемках "Гардемаринов" в Крыму. Осталась верна своему образу.