Экс-глава Тобольска стал заместителем губернатора Калужской области

Повышение получил бывший мэр Тобольска Владимир Мазур. Он назначен заместителем губернатора Калужской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, 23 апреля официально объявлено, что чиновник покинул администрацию "по собственному желанию" в связи с новым местом работы, которое в тот момент не было известно. 30 апреля депутаты тобольской городской думы единогласно утвердили отставку Мазура. Бывший мэр на заседание не явился.

Сегодня мэром духовной столицы Сибири стал замглавы Тюмени Максим Афанасьев.