24 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Вероника Волкова (2019) | Фото:Накануне.RU

Глава пресс-службы Шумкова рассказала районным журналистам о сервисе для обращений зауральцев

На "Инфоруме" для СМИ, который 28 мая стартовал в Кургане, начальник информационно-аналитического управления правительства Зауралья Вероника Волкова подробно рассказала журналистам о сервисе "Обратись", передает корреспондент Накануне.RU.

Волкова попросила районные и городские СМИ анонсировать на страницах и сайтах своих изданий эту новинку. По ее словам, люди должны знать куда им можно обратиться со своими проблемами.

Сервис "Обратись" создан для оперативного решения проблем, которые касаются улучшения качества жизни в городе, развития инфраструктуры, транспорта, благоустройства. Он позволяет создать электронное сообщение, которое будет доставлено в органы власти, отвечающие за решение проблемы гражданина. К тексту сообщения можно приложить фото и видеоматериалы, а также указать точный адрес возникшей проблемы на карте.

Любой житель Зауралья может написать обращение на сайте сервиса, оно будет получено ведомственными организациями и обязательно будет дан ответ на каждое электронное письмо.

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Глава пресс-службы Шумкова рассказала районным журналистам о сервисе для обращений зауральцев

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Теги: Обратись, Курган, Зауралье, Вероника Волкова, сервис



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