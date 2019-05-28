24 Сентября 2020
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Успенский собор, ВИЗ (2019) | Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В Екатеринбурге на ВИЗе установили четыре купола и кресты на Успенский собор

Сегодня в Екатеринбурге состоялось поднятие четырёх куполов с крестами на восстанавливаемый Успенский собор на ВИЗе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии, как и главный купол собора, установленный в апреле, они выкрашены в ярко-синий, богородичный, цвет и украшены золотистыми звездочками.

"На сегодняшний день объем вложенных частых средств в реконструкцию Успенского собора (проект не входит в программу господдержки) составил 74 млн руб. Ежемесячно нам требуется 4,5 млн руб.", - отметил настоятель собора на протоиерей Евгений Попиченко. Священник поблагодарил за поддержку в восстановлении Успенского собора благотворителей: Анатолия Никифорова, председателя Совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина, Валерия Шевелева (ВИЗ-Сталь).

Успенский собор, ВИЗ(2019)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Восстановительные работы в Успенском соборе на ВИЗе активно идут с 2017 года. За два года полностью восстановлены алтарь, построены нижний храм, колокольня, отлит и установлен 6-тонный колокол-благовест, смонтированы 3 входные группы с колоннами, выложены портики, построены четыре башенки, начались кровельные работы, изготовлены главный купол и купол со шпилем для колокольни с крестами. 25 апреля 2019 года состоялось торжественное поднятие главного купола и шпиля колокольни Успенского собора.

Планируется до августа выполнить черновую штукатурку внутри собора и убрать строительные леса, чтобы встретить престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы в стенах восстанавливаемого собора.

Напомним, что в 2018 году исполнилось 180 лет с момента освящения каменного здания Успенского собора. В советские годы он был перестроен в хлебозавод (уничтожен главный купол и 4 главки-башенки, колокольня, сооружены крупные пристрои и межэтажные перекрытия). В 2009 году в разрушенном виде собор был возвращен Церкви. 14 октября 2013 года митрополит Кирилл в разрушенном соборе совершил Божественную литургию (впервые с 1930 г.).

Активный этап реконструкции и восстановления начался в июне 2017 года. Успенский собор является с 1991 года объектом культурного наследия и памятником архитектуры.

Успенский собор, ВИЗ(2019)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

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В Екатеринбурге на ВИЗе установили четыре купола и кресты на Успенский собор

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Теги: Успенский собор, виз, рпц, екатеринбург реконструкция



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