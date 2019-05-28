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Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Красноуфимска просят уральского полпреда разобраться со строительством мусорного завода

Члены рабочей группы по изучению вопросов строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) около Красноуфимска направили обращение полномочному представителю президента РФ в УрФО Николаю Цуканову. Ранее эти активисты пытались привлечь внимание к проблеме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В обоих случаях жители Красноуфимского района просят власти найти для МСК другое место, отмечая, что данный объект представляет серьёзную экологическую угрозу для здоровья людей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обращаясь к полпреду, красноуфимцы отмечают, что вопрос реализации планов строительства должен осуществляться в соответствии с положениями законодательства РФ, с учетом мнения населения, проживающего на территории, подверженной возможному риску негативного воздействия.

При этом авторы критикуют министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, глав администраций и председателей дум муниципальных образований за нарушения положений Градостроительного кодекса и природоохранного законодательства РФ при реализации планов строительства МСК.

"На протяжении нескольких месяцев на повестке дня для нас стоит вопрос: «а по каким законам живут чиновники, а по каким население»? Неужели существуют параллельные, независимые друг от друга правовые пространства?" – задаются вопросами члены рабочей группы.

И далее отмечают, что они выступают за создание современного производства по переработке отходов, внедрение раздельного сбора мусора, строительство высокотехнологичных сортирующих и перерабатывающих заводов. Но категорически против того, чтобы реформа обращения с отходами в их случае ограничивалась появлением мусорного полигона, "площадь которого несоизмерима с потребностями муниципалитетов в соответствии с территориальной схемой".

Активисты считают, что реализация планов строительства МСК на земельном участке, расположенном в непосредственной близости от населенных пунктов, приведёт к ухудшению условий жизни населения и "созданию зоны экологического геноцида с последующим прекращением полноценной жизнедеятельности населения на территории города и района".

Напомним, что в начале мая в Красноуфимске прошёл митинг, в котором приняли участие около тысячи человек. Тогда люди тоже выразили несогласие со строительством МСК в непосредственной близости от Красноуфимска, бассейна реки Уфа и оздоровительного лагеря "Чайка".

Красноуфимск, полигон ТКО(2019)|Фото: Андрей Волегов

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Жители Красноуфимска просят уральского полпреда разобраться со строительством мусорного завода

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Теги: Красноуфимск, мусоросортировочный завод, обращение, Николай Цуканов



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Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2019 15:38 Мск "Хотим, чтобы нас услышали". Жители Красноуфимска записали обращение к Путину из-за строительства мусорного завода

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