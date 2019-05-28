24 Сентября 2020
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WorldSkills Russia (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Максим Решетников посетил краевой политехнический колледж в Чернушке

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня посетил краевой политехнический колледж в Чернушке, который готовит работников по 24 образовательным программам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В колледже глава региона пообщался с победительницей финала национального чемпионата Worldskills по компетенции "Добыча нефти и газа" Галиной Фоменовой. Девушка намерена получить высшее образование по выбранному направлению. Она сообщила, что подготовка и участие в чемпионатах Worldskills дает возможность получить практические навыки и проявить себя. В этом году на Worldskills впервые была введена новая компетенция - монтаж и эксплуатация газового оборудования.

Добавим, что уже несколько работодателей предложили ей работу.

В колледже Максим Решетников осмотрел учебный полигон транспортировки газа и обслуживания газового оборудования по специальности "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".

WorldSkills Russia(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Отметим, что специализированный центр компетенций Worldskills создан на базе многофункционального центра прикладных квалификаций, где проводится обучение, переподготовка и независимая оценка профессиональных квалификаций работников нефтяной промышленности. В прошлом году 2717 работников "Лукойл-Пермь" прошли обучение и переподготовку на базе колледжа.

Краевому минобру Максим Решетников после поездки поручил рассмотреть возможность привлечения для обучения в техникуме студентов из Башкирии. Также глава региона порекомендовал открыть подготовку по газовому делу. Минэнерго поручено провести переговоры с "МРСК Урала" об участии в развитии центра компетенций и переподготовки на базе колледжа в Чернушке.

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Максим Решетников посетил краевой политехнический колледж в Чернушке

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Теги: Worldskills , Максим Решетников, колледж



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