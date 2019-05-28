Мошенники рассылают фальшивые уведомления от имени Роскомнадзора

Роскомнадзор предупредил о деятельности мошенников, осуществляющих фейковую рассылку.

"Получив несколько жалоб от операторов персональных данных, мы зафиксировали массовую рассылку фальшивых информационных уведомлений от имени Роскомнадзора. Рассылка производится якобы от имени Сокоушина Дмитрия Валерьевича с электронного адреса pd.rkn4@roskomnadzor.org.

В письме содержится требование о предоставлении в Роскомнадзор перечня документов под угрозой привлечения к административной ответственности", - сообщает пресс-служба РКН.

В ведомстве обращают внимание, что Роскомнадзор не запрашивает указанный в письме перечень документов при ведении реестра операторов персональных данных.

"Официальные сообщения Службы могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru. Операторов персональных данных, получивших подобные письма, просим сообщить о фактах получения неправомерных требований по адресу rsoc_in@rkn.gov.ru", - добавляют в ведомстве.