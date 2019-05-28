В Екатеринбурге до 10 июня ограничат движение на одной из наиболее загруженных по трафику улиц

В Екатеринбурге временно закрывают проезд автотранспорта по двум улицам. Причиной стал ремонт дорог.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, начиная с сегодняшнего дня и до 10 июня будет ограничено движение по улице Восточной от Челюскинцев до Первомайской. Как отмечают в мэрии, поскольку этот отрезок является одним из наиболее загруженных по трафику, ремонтные работы пройдут в темное время суток - с 22 до 6 часов, а в остальные часы проезд будет открыт.

Кроме этого, с сегодняшнего дня и до 9 июля будут проводиться работы по капитальному ремонту проезжей части улицы Патриса Лумумбы от Рижского переулка до улицы Военной. Объезд планируется по улице Агрономической.

Екатеринбургских водителей просят обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и указатели.