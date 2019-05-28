Опять "по кочану": губернатор Алиханов назвал очереди в детсады проблемой родителей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов разъяснил свои слова о взаимосвязи налоговых платежей и очередей в детские сады.

Ранее одно из местных СМИ написало, что, по словам главы региона, "нехватка мест в детских садах - это проблема родителей".

Однако, как сообщил Алиханов в эфире радиостанции "Говорит Москва", местный интернет-портал переиначил его высказывание, сделанное на конкурсе стартапов "Бизнес Баттл".

Губернатор назвал публикацию "жутким примером выдергивания из контекста до полной противоположности тому, что было сказано".

По словам Алиханова, предприниматель взял микрофон и рассказал, что занимается с партнерами стройкой, но никак трудовые отношения не оформляет, соответственно, не платит налогов.

Глава области пояснил, что посоветовал бизнесмену работать в рамках закона, а затем разъяснил прямую связь между неуплатой налогов и очередями в детские сады.

Напомним, это не первое недоразумение, связанное с высказываниями Алиханова на посту губернатора. В 2017 году ему через своего помощника пришлось передавать цветы и вино журналистке издания "Новый Калининград" Оксане Майтаковой в знак примирения после инцидента на пресс-конференции.

Как сообщало Накануне.RU, Майтакова задала губернатору вопрос: "Почему областные власти не собираются восстанавливать компенсации расходов на детский сад, которые были отменены в конце прошлого года. На вопрос Алиханов ответил: "По кочану".

Позже глава региона все же отметил, что власти Калининградской области намерены наращивать объем адресных социальных выплат и с 2018 года в регионе планируется внедрение системы электронного социального сертификата.

"У нас многие получают социальные выплаты при том, что в них не нуждаются", - добавил Алиханов.

Антон Алиханов является олицетворением губернаторов нового призыва - так называемых "молодых технократов", он самый молодой в современной российской истории глава региона в РФ. На выборах в сентябре 2017 году победил с результатом 81%. Считается, что в России формируется новая школа элит.