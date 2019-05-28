Курганца, похитившего из храма мощи Александра Невского, будут принудительно лечить

40-летний курганец, который в августе 2018 года попытался украсть из главного городского собора ковчег с мощами святого Александра Невского, освобожден от уголовной ответственности.

Злоумышленник пробрался в храм, взял мощи и попытался скрыться, однако его задержали на улице, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Установлено, что мужчина совершил поступок в состоянии невменяемости. Сейчас его отправят на принудительное лечение.