Побивший журналиста чиновник из Хакасии пожаловался в полицию на оскорбление власти

Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев пожаловался в полицию на журналистов передачи "Вести. Дежурная часть". Он потребовал привлечь корреспондента канала "Вести 24" к уголовной ответственности по статье о публичном оскорблении представителя власти.

Ранее на Зайцева в правоохранительные органы пожаловался сам корреспондент. А после публикации видео, снятого в кабинете у Зайцева, уголовное дело в отношении чиновника завело местное управление СКР – по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, журналисты пришли брать интервью по информации о коррупции в администрации района. Неизвестно, как именно проходило начало разговора корреспондента и чиновника, но в конце он оттолкнул микрофон, а потом стал выталкивать журналиста, повалил его на пол, ругался.

Как сообщало Накануне.RU, Зайцева исключили из "Единой России", впрочем, на местном уровне у него есть сочувствующие. Сам чиновник утверждает, что его спровоцировали.