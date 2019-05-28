Южноуралец предстанет перед судом за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

В Озерске местного жителя будут судить за попытку передачи взятки инспектору ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле мужчину остановили инспекторы ГИБДД. В служебном автомобиле он пытался дать инспектору 30 тыс. рублей за несоставление административного протокола за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчину задержали сотрудники полиции.