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Уралмашзавод, Уральский завод тяжелого машиностроения (2018) | Фото: Накануне.RU

"Уралмашзавод" арендует площади ЮУМЗ и откроет собственное производство

"Уралмаш - Горное оборудование" арендует производственные площади банкротящегося машиностроительного концерна "ОРМЕТО - ЮУМЗ". На мощностях орского завода дочерняя компания "Уралмашзавода" будет исполнять заказ по изготовлению конвертора КВ-320 для ЕВРАЗ ЗСМК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УЗТМ.

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Впервые о совместном проекте ЮУМЗ и "Уралмашзавода" рассказал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер во время встречи с работниками. Как уточнили в пресс-службе уральского предприятия, речь идет об аренде имущественного комплекса. Первая партия оборудования, изготовленная на мощностях ЮУМЗ, будет отгружена заказчику в декабре 2019 г.

"Одновременно идет процесс по формированию портфеля других контрактов, что необходимо для полного восстановления производства. В настоящее время "Уралмаш-Горное оборудование" формирует штат сотрудников. Предполагается, что на первом этапе в производстве будет задействовано около 700 человек, по мере роста числа контрактов их число будет увеличиваться", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, конкурсный управляющий "ОРМЕТО - ЮУМЗ" выпустил приказ о сокращении штата в рамках процедуры банкротства. Порядка 3 тыс. сотрудников будут уволены к концу августа текущего года. На сегодняшний день ЮУМЗ простаивает, работники отправлены в вынужденные отпуска.

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"Уралмашзавод" арендует площади ЮУМЗ и откроет собственное производство

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Теги: Уралмашзавод, ЮУМЗ, Уралмаш-Горное оборудование, Денис Паслер, Орск



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