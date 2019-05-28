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посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Все школы Саратовской области ждут проверки после нападения с топором в Вольске

Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил в течение недели проверить все школы региона на предмет безопасности. Причиной стал инцидент в Вольске.

Напомним, ЧП произошло в средней школе №4: между мальчиком и девочкой возник конфликт, парень пришел с топором и ударил ее. В результате девочка получила травму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Саратовской области, сейчас она находится в Вольской ЦРБ и получает необходимую медпомощь, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время идет подготовка к эвакуации пострадавшей в областное учреждение здравоохранения в Саратов.

15-летний Максим Ф., напавший на школьницу с топором в Саратовской области(2019)|Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подозреваемый школьник

Глава региона Валерий Радаев поручил провести проверку всей системы воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске. Он отметил, что возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет - это недопустимое нарушение правил безопасности.

"Поручаю зампреду областного правительства Валентине Гречушкиной организовать массовую проверку средних образовательных учреждений вплоть до поселковых школ, срок - неделя. А что касается случая в Вольске, то виновные в халатности должны ответить по всей строгости", - заявил губернатор.

Нападавший задержан, сейчас с ним работает полиция.

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Все школы Саратовской области ждут проверки после нападения с топором в Вольске

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Теги: школы, топор, проверки



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