Все школы Саратовской области ждут проверки после нападения с топором в Вольске

Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил в течение недели проверить все школы региона на предмет безопасности. Причиной стал инцидент в Вольске.

Напомним, ЧП произошло в средней школе №4: между мальчиком и девочкой возник конфликт, парень пришел с топором и ударил ее. В результате девочка получила травму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Саратовской области, сейчас она находится в Вольской ЦРБ и получает необходимую медпомощь, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время идет подготовка к эвакуации пострадавшей в областное учреждение здравоохранения в Саратов.

Подозреваемый школьник

Глава региона Валерий Радаев поручил провести проверку всей системы воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске. Он отметил, что возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет - это недопустимое нарушение правил безопасности.

"Поручаю зампреду областного правительства Валентине Гречушкиной организовать массовую проверку средних образовательных учреждений вплоть до поселковых школ, срок - неделя. А что касается случая в Вольске, то виновные в халатности должны ответить по всей строгости", - заявил губернатор.

Нападавший задержан, сейчас с ним работает полиция.