В Кургане в Северном поселке возле дома нашли минометную мину

В Кургане возле жилых домов нашли действующую мину.

Инцидент произошел на днях в Северном микрорайоне на улице Южная - минометная мина лежала в 20 метрах от жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области.

На место срочно приехали взрывотехники курганского ОМОН "Скиф".

"Установлено, что это мина калибра 82 мм со следами коррозии. Боеприпас представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан. Находке была присвоена третья степень опасности", - отметили в ведомстве.

Мину отвезли на специальный полигон и уничтожили.