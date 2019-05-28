24 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Даша Жукова (2019) | Фото:instagram.com/dasha

Совсем не наша: бывшая жена Абрамовича Даша Жукова поминает американских ветеранов

Уроженка Москвы Даша Жукова (37), которая раньше так заботливо продвигала искусство на родине (музей "Гараж", проект "Новая Голландия"), теперь про отечественные даты не вспоминает (никаких постов на тему Дня Победы 9 мая), зато в американский День поминовения устроила поход выходного дня по живописным окрестностям озера Уорамог в штате Коннектикут, о чем и сообщила своим подписчикам в Instagram. "Поход в День поминовения", - гласит подпись.
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С милым псом рядом, Жукова в самом неприметном виде сидит на каменной скале и задумчиво обозревает дали. Как отметил один из русскоязычных подписчиков Дарьи, " на Россию похоже". Ну да, может заела тоска по Среднерусской возвышенности.

Впрочем, это вряд ли. Судя по фотографиям в блоге Даши, она счастливо и роскошно живет за границей. Тусуется с подругами на выставках и в ресторанах, выходит в свет с бойфрендом Ставросом Ниархосом, наследником семьи греческих миллиардеров.

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Совсем не наша: бывшая жена Абрамовича Даша Жукова поминает американских ветеранов

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Теги: даша жукова, сша, день поминовения, поход, родина



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