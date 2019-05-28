В Косово полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    пиджаки мужские под джинсы фото ссылки

Политика За рубежом
(2006) | Фото: vesti.ru

В Косово полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России Михаила Краснощенкова, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

Посольство России в Сербии сообщило ТАСС, что миссия ООН подтвердила задержание своего сотрудника.

По данным сербского президента, во время задержания россиянин был избит. СМИ сообщают, что он находится с ранениями в больнице.

Посольство РФ в Сербии резко осудило операцию полиции Косово и потребовало немедленно освободить россиянина.

Обстановка в Косово накалилась утром 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. По последним данным, косовская сторона арестовала уже 23 человека - сербов и боснийцев.

29 сентября прошлого года Вучич привел вооруженные силы Сербии в боевую готовность после того, как к границам страны приблизились косовские полицейские. Сообщалось, что примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта близ плотины в северной части края.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Косово полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: косово, миссия оон, михаил краснощеков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.05.2019 14:17 Мск В Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Ранее 30.05.2019 08:43 Мск Косовские власти не позволяют вывезти российского сотрудника миссии ООН
Ранее 29.05.2019 14:40 Мск В Косово потребуют лишить иммунитета российского сотрудника ООН
Ранее 29.05.2019 00:11 Мск Сербская бронетехника движется к границе с Косово
Ранее 28.05.2019 16:28 Мск Избитый российский сотрудник Миссии ООН в Косово освобождён
Ранее 28.05.2019 15:48 Мск В Косово задержаны двое сотрудников ООН
Ранее 28.05.2019 14:46 Мск В МИД РФ назвали задержание россиянина в Косово провокацией и потребовали его немедленного освобождения

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.05.2019 11:37 Мск Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети