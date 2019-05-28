В Косово полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России Михаила Краснощенкова, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

Посольство России в Сербии сообщило ТАСС, что миссия ООН подтвердила задержание своего сотрудника.

По данным сербского президента, во время задержания россиянин был избит. СМИ сообщают, что он находится с ранениями в больнице.

Посольство РФ в Сербии резко осудило операцию полиции Косово и потребовало немедленно освободить россиянина.

Обстановка в Косово накалилась утром 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. По последним данным, косовская сторона арестовала уже 23 человека - сербов и боснийцев.

29 сентября прошлого года Вучич привел вооруженные силы Сербии в боевую готовность после того, как к границам страны приблизились косовские полицейские. Сообщалось, что примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта близ плотины в северной части края.