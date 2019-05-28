На Урале из-за борьбы с фальсификатом подорожала молочная продукция

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
агропродовольственный форум 2019,продукты, кефир, молоко, йогурт, бутылка (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

На Урале из-за борьбы с фальсификатом подорожала молочная продукция

Отечественные производители молочной продукции начали постепенно поднимать отпускные цены на большую часть ассортимента. По данным Уральского главного управления Банка России, рост цен не коснулся только детских питательных смесей, передает корреспондент Накануне.RU.

Молочная продукция в апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. подорожала на 0,4%, сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России. Рост цен на молочную продукцию в рознице начался с сентября 2018 г.

"За год цены в увеличились на 4,6%, то есть в рамках показателя инфляции. Поэтому, с точки зрения потребителя, в магазинах рост цен на молоко и молочную продукцию относительно малозаметен", - отметили в управлении.

Причинами инфляции в этом сегменте участники рынка называют рост издержек из-за включения молочной продукции в перечень товаров, подлежащих электронной ветсертификации (ЭВС), и прочие меры борьбы с фальсификатом. Напомним, Минсельхоз с 1 июля планирует ввести ЭВС для сыров, масла и творога. Сертификаты на молоко, кисломолочную продукцию и мороженое будут внедрены с 1 ноября. Участники рынка должны будут регистрировать свою продукцию в автоматизированной системе "Меркурий". Меры должны уменьшить количество фальсификата, к которому относится пятая часть молочной продукции.

Глава Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин не согласился с данными управления Банка России. По его словам, на сегодняшний день повышения цен как такового нет, рост, если он где-то наблюдается, может быть связан с окончанием сроков акционных предложений в рамках продвижения товара.

"К текущем моменте предпосылок для роста цен нет. Как будет работать "Меркурий", мы пока не знаем. Если будет значительная финансовая нагрузка на производителей, то они смогут перенести часть ее на цены. Но прогнозы делать рано", - рассказал Накануне.RU Пехотин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Урале из-за борьбы с фальсификатом подорожала молочная продукция

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Банк России, инфляция, молочная продукция, Меркурий,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети