На Урале из-за борьбы с фальсификатом подорожала молочная продукция

Отечественные производители молочной продукции начали постепенно поднимать отпускные цены на большую часть ассортимента. По данным Уральского главного управления Банка России, рост цен не коснулся только детских питательных смесей, передает корреспондент Накануне.RU.

Молочная продукция в апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. подорожала на 0,4%, сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России. Рост цен на молочную продукцию в рознице начался с сентября 2018 г.

"За год цены в увеличились на 4,6%, то есть в рамках показателя инфляции. Поэтому, с точки зрения потребителя, в магазинах рост цен на молоко и молочную продукцию относительно малозаметен", - отметили в управлении.

Причинами инфляции в этом сегменте участники рынка называют рост издержек из-за включения молочной продукции в перечень товаров, подлежащих электронной ветсертификации (ЭВС), и прочие меры борьбы с фальсификатом. Напомним, Минсельхоз с 1 июля планирует ввести ЭВС для сыров, масла и творога. Сертификаты на молоко, кисломолочную продукцию и мороженое будут внедрены с 1 ноября. Участники рынка должны будут регистрировать свою продукцию в автоматизированной системе "Меркурий". Меры должны уменьшить количество фальсификата, к которому относится пятая часть молочной продукции.

Глава Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин не согласился с данными управления Банка России. По его словам, на сегодняшний день повышения цен как такового нет, рост, если он где-то наблюдается, может быть связан с окончанием сроков акционных предложений в рамках продвижения товара.

"К текущем моменте предпосылок для роста цен нет. Как будет работать "Меркурий", мы пока не знаем. Если будет значительная финансовая нагрузка на производителей, то они смогут перенести часть ее на цены. Но прогнозы делать рано", - рассказал Накануне.RU Пехотин.