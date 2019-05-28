24 Сентября 2020
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Политика
траурный венок похороны (2007) | Фото: wenok.ru

Жорин пожаловался на 95-летнего клиента, который развелся и умер, не выплатив адвокату гонорар

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о необычном случае из своей практики. Оказывается, разводиться к Жорину пенсионеры приходят с завидным постоянством. То Петросян со Степаненко разбежались (Сергей представлял интересы 73-летнего Евгения Вагановича), а то и постарше клиенты найдутся.

В твиттере Жорин пишет: "Неприятный курьёз. Чуть меньше месяца назад мы поставили рекорд в нашей практике. Суд расторг брак 95-летнего клиента с его 86-летней супругой. Не дождавшись вступления решения суда в силу, наш без 5 минут холостяк сегодня скончался, так и не оплатив вторую часть гонорара".

В комментариях и черный юмор ("Лучший клиент - это тот, который заключил договор, всё сразу заплатил, вышел и умер. Здесь всё наоборот"), и возмущение ("Жорин ты настоящая шкура!))) у людей горе, человек умер, а тебе лишь бы карман наложить!!!").

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Жорин пожаловался на 95-летнего клиента, который развелся и умер, не выплатив адвокату гонорар

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Теги: сергей жорин, адвокат, развод, смерть, гонорар



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