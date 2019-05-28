24 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Лавров призывал к полному выводу иностранных войск из Афганистана

Полный вывод иностранных войск позволит нормализовать ситуацию в Афганистане, такова позиция России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На открытии заседания, посвященного 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, он отметил, что "конфликт в Афганистане не имеет военного решения".

Лавров призвал все "афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил", передает ТАСС.

В марте этого года в Конгресс США был внесен законопроект о выводе американских войск из Афганистана. Согласно документу, американский контингент должен будет выйти из страны до конца года.

Однако ситуация в стране остается весьма напряженной, повстанцы провели серию успешных атак против частей правительственной армии и полиции.

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Лавров призывал к полному выводу иностранных войск из Афганистана

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Теги: сергей лавров, афганистан



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