Два российских пловца, самбист, легкоатлетка и чемпионка мира по художественной гимнастике дисквалифицированы за употребление допинга

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России
коллаж, легкая атлетика, скандал, допинг, спортсмены, чиновники, флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Два российских пловца, самбист, легкоатлетка и чемпионка мира по художественной гимнастике дисквалифицированы за употребление допинга

Российские пловцы Кристина Попова и Николай Клепиков, самбист Алан Камбиев, а также бегунья Александра Степанова и гимнастка Александра Семенова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Пловцы дисквалифицированы на 4 года. Cрок дисквалификации 18-летней Поповой будет отчитываться с 12 июля 2018 года, а 26-летнего Клепикова - с 3 декабря 2018 года. Оба спортсмена признаны виновными в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил". Данная причина нарушения указана и у всех остальных спортсменов.

Аналогичный срок дисквалификации (4 года) получила бегунья на спринтерские дистанции Александра Степанова (с 6 мая 2019 года). Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике 21-летняя Александра Семенова дисквалифицирована на 2 года (с 12 ноября 2018 года), 34-летний чемпион Европы самбист Алан Камбиев - на 8 месяцев (с 3 августа 2018 года).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Два российских пловца, самбист, легкоатлетка и чемпионка мира по художественной гимнастике дисквалифицированы за употребление допинга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александра Семенова, Кристина Попова, Николай Клепиков, допинг, дисквалификация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети