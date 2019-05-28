Два российских пловца, самбист, легкоатлетка и чемпионка мира по художественной гимнастике дисквалифицированы за употребление допинга

Российские пловцы Кристина Попова и Николай Клепиков, самбист Алан Камбиев, а также бегунья Александра Степанова и гимнастка Александра Семенова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Пловцы дисквалифицированы на 4 года. Cрок дисквалификации 18-летней Поповой будет отчитываться с 12 июля 2018 года, а 26-летнего Клепикова - с 3 декабря 2018 года. Оба спортсмена признаны виновными в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил". Данная причина нарушения указана и у всех остальных спортсменов.

Аналогичный срок дисквалификации (4 года) получила бегунья на спринтерские дистанции Александра Степанова (с 6 мая 2019 года). Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике 21-летняя Александра Семенова дисквалифицирована на 2 года (с 12 ноября 2018 года), 34-летний чемпион Европы самбист Алан Камбиев - на 8 месяцев (с 3 августа 2018 года).