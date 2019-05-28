ЦСКА объявил об уходе Игнашевича: он был в клубе с 2004 года

Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич, который был в клубе с 2004 года, принял решение покинуть команду. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте "армейцев".

С 2004 по 2018 годы Игнашевич сыграл за ЦСКА 541 матч, в которых забил 46 голов и стал самым результативным защитником отечественного футбола. А в сезоне-2018/19 Сергей входил в тренерский штаб молодежной команды, которая завоевала в своем первенстве золотые медали.

В столичном клубе поблагодарили Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и пожелали успехов в тренерской карьере. Где он продолжит ее, пока неизвестно.

Напомним, летом прошлого года сразу после домашнего ЧМ-2018 Сергей Игнашевич завершил карьеру игрока.