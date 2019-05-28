В думе Екатеринбурга участковым предложили заниматься "гряземесами"

Комиссия думы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения целиком посвятила своё заседание ситуации с парковкой автотранспортных средств на газонах, цветниках, а также детских и спортивных площадках в столице Среднего Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Судя по отчётам руководителей МКУ "Служба заказчика" Кировского, а также Орджоникидзевского районов, выступивших перед депутатами, ситуация в городе примерно одинаковая. Везде во дворах дефицит парковочных мест, а решить, что на месте цветника будет несколько дополнительных мест для авто, собрания жильцов не в состоянии, поскольку в этом случае конфликт выходит на уровень "проткну колёса" с одной стороны и "закатаю клумбу в асфальт" - с другой. Понятно, что на этом фоне находятся те, кто, никого не спрашивая, паркуется на газонах. С таким контингентом стало возможным бороться сразу, как только областные законодатели разрешили спор в пользу муниципалитета, наделив его правом штрафовать "гряземесов". Проблема в одном - от фиксации факта нарушения, оформления протокола до решения административной комиссии района о штрафе, проходит порой несколько месяцев. А служба квартальных, которая должна помогать районным администрациям бороться с такого рода непорядками, пока работает недостаточно эффективно.

По убеждению бывшего депутата гордумы Александра Смолина, который присутствовал на комиссии как член Общественной палаты Екатеринбурга, полномочия по уличению и наказанию нарушителей следует целиком возложить на участковых инспекторов полиции.

"Заниматься этим должен человек в форме, с погонами, только с ним будут считаться автовладельцы", - доказывал представитель общественности.

Представители полиции, в принципе, не возражали, лишь напомнив, что в настоящее время федеральный закон "О полиции" определяет, что участковый в рамках своих полномочий занимается сбором первичного материала. Работать по "административке" с нарушителями-парковщиками полицейские не обязаны, пока не будет заключено соответствующее соглашение между региональным главком полиции и администрацией муниципалитета. Но при этом дали ясно понять, что в случае, если участковых обяжут следить за "гряземесами", на другую работу у них времени просто не останется.

Депутаты, со своей стороны, сдержанно отнеслись к идее бывшего коллеги, не став её обсуждать. Зато в очередной раз подняли вопрос о том, что следует предусмотреть парковочные места на стадии проектирования новостроек. Правда, сами же себе на него ответили, вспомнив, что новосёлы, как правило, не в состоянии приобретать вместе с квартирой и машиной паркинг по цене ещё одной машины.

Председатель комиссии Сергей Воронин признал, что вопрос сложный, многоплановый, затрагивает интересы многих участников, а потому к нему придётся вернуться.