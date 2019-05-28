Пермский край попал в пятерку регионов с большим административным давлением на бизнес

Пермский край вошел в число регионов с сильным административным давлением властей на бизнес. Это следует из доклада, представленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым президенту России Владимиру Путину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Раздел "Индекс административного давления" в докладе бизнес-омбудсмена появился впервые. Он представляет собой статистическое исследование ситуации в регионах, которое отражает долю предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, долю предупреждений от общего числа административных наказаний, долю штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам так называемых административных расследований), средний штраф на одного предпринимателя и "административный налог" - показатель, который отражает фискальную ориентированность контрольно-надзорной деятельности.

В список регионов с большим административным давлением помимо Прикамья вошли Тульская, Белгородская, Курская и Саратовская области. Наиболее щадящий режим в Удмуртии, Марий Эл, Хакасии, Коми и Московской области.