24 Сентября 2020
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Общество В России
Путин Мантуров мороженое (2017) | Фото: ТАСС

В Роскачестве рассказали, как выбирать правильное мороженое

В преддверии летнего сезона эксперты Роскачества напомнили россиянам, как правильно выбирать мороженое, чтобы оно таяло во рту, а не в руках.

Специалисты рассказывают: мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. В магазине вы найдете только закаленное мороженое, в то время как мягкое там просто не может продаваться. Все дело в технологии: закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фрезеруют, расфасовывают и закаливают. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения, говорится в релизе Роскачества.

Согласно тому самому ГОСТу 31457, который мечтает поставить на этикетку любой производитель мороженого, в основу этого продукта входит молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. А в процентном соотношении молока в таких изделиях должно быть более 40%. Если в составе продукта будет значиться, например, "пальмовое масло", то это продукт молокосодержащий и он должен стоить дешевле мороженого с только молочными жирами в составе.

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"Стабилизаторы не отразятся на качестве мороженого, не стоит их бояться. Это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму. Безопасны для здоровья следующие стабилизаторы и загустители: альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия", - рассказывают эксперты.

Важен и внешний вид мороженки. В идеале мороженое должно быть равномерного цвета. "Оттенки белого" зависят от процента жирности: чем он выше, тем "желтее" цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой, неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. При производстве мороженого допускается использование следующих пищевых красителей: Е100, Е101, Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, Е142, Е150, Е160а, Е160b, Е162, Е163.

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Если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или что срок годности продукта на исходе. К окончанию безопасного для употребления периода мороженое начинает терять свою форму и "усыхает".

Глазурь должна быть распределена равномерно по поверхности продукта и не отваливаться от мороженого. О неправильном хранении или неоднозначном составе говорит и наличие белого налета на шоколадной глазури.

Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит вы выбрали качественный продукт; отколоть маленький кусочек от продукта – самая простая проверка его качества, так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции. А вот если мороженое покрыто кристалликами льда - значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен.

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В Роскачестве рассказали, как выбирать правильное мороженое

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Теги: как выбирать мороженое, мороженое, роскачество, эксперты



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