24 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
природа лес (2007) | Фото: Накануне.ru

Общая сумма долгов "Каюм нефти" перед властями Югры за аренду земли – 3 миллиона

Власти Югры прокомментировали ситуацию с долгами "Каюм нефти" за аренду земли – всего компания не заплатила несколько миллионов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в мае департамент недропользования ХМАО подал 10 исков к компании. Восемь исков поданы 20 мая, по одному – 23 и 24 мая. В них, в частности, идёт речь о взысканиях основного долга в 46,3 тыс. руб. и процентов за пользование чужими деньгами по договору аренды лесного участка, долга в 705,8 тыс. руб., 48,8 тыс. руб., 35,6 тыс. руб. по различным договорам аренды земли. По каким-то из заявлений назначены заседания, какие-то только приняты к производству.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры Накануне.RU сообщили, что "Каюм нефть" систематически опаздывает с оплатой по договорам аренды лесных участков. С начала года в Арбитраж ушёл 21 иск о взыскании долгов на общую сумму более 3 млн руб.

"Как администратор доходов по плате за использование лесов, департамент не может не отреагировать на нарушение закона. Решение таких вопросов в правовом поле, через обращение в суд, – единственно верная практика. С начала года департамент направил в суды более 100 исков о взыскании задолженности на сумму 9,2 млн руб.", - резюмировали в департаменте.

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Общая сумма долгов "Каюм нефти" перед властями Югры за аренду земли – 3 миллиона

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Теги: Алексей Хотин, Каюм нефть, иск



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