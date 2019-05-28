Общая сумма долгов "Каюм нефти" перед властями Югры за аренду земли – 3 миллиона

Власти Югры прокомментировали ситуацию с долгами "Каюм нефти" за аренду земли – всего компания не заплатила несколько миллионов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в мае департамент недропользования ХМАО подал 10 исков к компании. Восемь исков поданы 20 мая, по одному – 23 и 24 мая. В них, в частности, идёт речь о взысканиях основного долга в 46,3 тыс. руб. и процентов за пользование чужими деньгами по договору аренды лесного участка, долга в 705,8 тыс. руб., 48,8 тыс. руб., 35,6 тыс. руб. по различным договорам аренды земли. По каким-то из заявлений назначены заседания, какие-то только приняты к производству.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры Накануне.RU сообщили, что "Каюм нефть" систематически опаздывает с оплатой по договорам аренды лесных участков. С начала года в Арбитраж ушёл 21 иск о взыскании долгов на общую сумму более 3 млн руб.

"Как администратор доходов по плате за использование лесов, департамент не может не отреагировать на нарушение закона. Решение таких вопросов в правовом поле, через обращение в суд, – единственно верная практика. С начала года департамент направил в суды более 100 исков о взыскании задолженности на сумму 9,2 млн руб.", - резюмировали в департаменте.