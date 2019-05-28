24 Сентября 2020
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Экономика Пермский край
Московский Урбанистический форум Максим Решетников (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Летом начнётся проектирование ТПУ "Мотовилиха"

Губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора АО "РЖД" Андрей Старков провели рабочий выезд, в рамках которого им представили концепцию ТПУ "Мотовилиха" и территории рядом с ним.

Будущий вокзальный комплекс предполагается построить в Мотовилихинском районе в створе улиц Смирнова,  Славянова, ул. Восстания и железной дорогой. На площадке ТПУ "Мотовилиха" появится новая пассажирская станция "Мотовилиха" с пассажирским зданием для связи краевого центра с северными и северо-восточными районами края, автовокзал для пригородного и междугородного сообщений в вышеуказанных направлениях, остановочные пункты для городского автобусного и трамвайного сообщения, а также сопутствующие предприятия торговли и сервисного обслуживания пассажиров.

Также губернатору и представителю РЖД презентовали концепцию развития территории вокруг транспортно-пересадочного узла. По словам главного градостроителя проекта ООО "Ленгипрогор" Ольги Кириленко, сейчас рассматриваются варианты размещения на освобождающейся территории и пустующих сейчас участках коммерческой и жилой застройки.

Губернатор Максим Решетников обратил внимание на то, что необходимо ещё на этапе разработки концепции учитывать интересны всех групп населения. В частности, нужно сразу запланировать строительство социальной инфраструктуры, чтобы все новое жилье было обеспечено детскими садами и медучреждениями. Также глава региона поручил рассмотреть вариант размещения разворотного кольца и отстойника для поездов как до переезда в сторону "Мотовилихинских заводов", так и после, чтобы выбрать наиболее оптимальное место.

Кроме того, проект ТПУ "Мотовилиха" предполагает строительство новой железнодорожной станции, автовокзала и обустройство прилегающей территории. Для развития муниципальной транспортной сети предполагается строительство новой трамвайной линии, которая соединит Мотовилихинский район с центром города и ТПУ "Пермь-II".

Предполагается, что окончательное решение по срокам реализации проектов транспортно-пересадочных узлов будет озвучено осенью этого года. Планируется, что концепция ТПУ и близлежащей территории будет доработана в течение июня, в июле начнется проектирование будущего вокзального комплекса и транспортных развязок.

Заместитель генерального директора АО "РЖД" Андрей Старков отметил, что все утвержденные договоренности сторон сохраняются, а выездное совещание было необходимо для координации действий сторон по начатым проектам. Согласованность при реализации таких масштабных объектов очень важна.

В рамках рабочей поездки глава региона и представитель ОАО "РЖД" еще раз обсудили проекты, которые будут реализованы в Пермском крае, а также утвердились по ранее достигнутым договорённостям в части инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры региона.

Один из новых проектов – крайне важный для края, и прежде всего, для социально-экономического развития северных территорий – строительство Северного железнодорожного обхода. В разработке находятся еще ряд принципиально важных проектов: развитие Березниковско-Соликамского узла, создание ТПУ на базе станции Пермь II.

Напомним, в рамках сотрудничества с РЖД в Прикамье уже подписаны соглашения по реализации следующих масштабных инвестиционных проектов: модернизация железнодорожного направления Пермь-Соликамск, строительство нового железнодорожного моста через р.Каму, строительство ТПУ Пермь II. Из реализованных проектов- пересечение Транссиба и ул. Героев Хасана. Кроме того, планируется строительство железнодорожного обхода по ул.Вишерская и ул.Углеуральская, а также скоростного трамвайного сообщения на пл.Восстания-Парковый на участке Горнозаводского направления. Запустили два скоростных поезда "Ласточка", реконструированы ж/д-вокзал на Перми-I, ж/д-путепровод на пересечении Транссибирской магистрали с улицей Г. Хасана.

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Летом начнётся проектирование ТПУ "Мотовилиха"

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Теги: тпу мотовилиха, ржд



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