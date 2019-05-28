В Перми начнут готовить робототехников

В Москве состоялась встреча министра высшего образования и науки РФ Михаила Котюкова с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и председателем совета директоров компании Promobot Алексеем Южаковым. В рамках совещания обсуждался вопрос подготовки специалистов IT-отрасли в регионе.

По словам Максима Решетникова, в IT-сфере Прикамья работает порядка 16 тысяч человек, при этом в отрасли есть высокий потенциал на создание новых рабочих мест. "Мы понимаем, что предприятия хотели бы получить в штат работника, которого не нужно переучивать, им нужны сотрудники, которые сразу могут дать свои предложения по совершенствованию и оптимизации процессов, — резюмирует пожелания бизнесменов Максим Решетников. – Поэтому мы объединили усилия вузов, бизнеса и власти, чтобы опробовать такую модель обучения, которая бы позволила готовить айтишников под конкретные задачи. Думаю, что в случае успешного опыта, многие компании захотят принять участие в такой образовательной программе".

В 2020 году в пермском политехе (ПНИПУ) появится направление бакалавриата "Мехатроника и робототехника" с профилем "Автономные сервисные роботы". Оно станет первой в своём роде программой высшего робототехнического сервисного образования в России. В разработке участвуют четыре вуза: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова и МГТУ им. Баумана.

Студенты будут изучать программирование, защиту интеллектуальной собственности, управление IT-проектами, навигацию, искусственный интеллект и нейронные сети, проектирование и конструирование автономных роботов и другие робототехнические дисциплины.

Также в 2020 году появится первая в России онлайн-программа подготовки магистров по этому направлению. Особенность сетевой программы в том, что каждый вуз-участник самостоятельно разрабатывает несколько дисциплин и разделов (практика, научно-исследовательская работа и другие). Обучение будет проводиться полностью с применением дистанционных образовательных технологий, государственная итоговая аттестация — в форме вебинаров, лабораторные работы — в виртуальных лабораториях.

Студенты смогут занять не менее 50 бюджетных мест на бакалавриате, и 15 — в магистратуре.

Лабораторной базой образовательных программ послужат роботы Promobot V.4, которых производит одноименная пермская компания. Это автономные сервисные роботы, которые заменяют или дополняют "живых" сотрудников — гидов, консьержей, консультантов, администраторов. Их можно встретить в аэропортах, банках, музеях, МФЦ, жилых и торговых центрах в 34 странах мира: от России до Сингапура.

"Для нас очень важно, что сервисная робототехника становится не просто дисциплиной, а целой образовательной программой — областью знания. С помощью этой программы студенты смогут погрузиться в реальную, если хотите — продвинутую — робототехнику. Потому что основой программы станут реальные разработки, которые применяются компанией Promobot во всём мире. Это синергия науки, образования и бизнеса", — Алексей Южаков, председатель совета директоров ООО "Промобот".