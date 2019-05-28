24 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми экс-начальник краевого управления спецсвязи отправится в колонию за смертельную аварию

38-летний бывший начальник управления специальной связи по Пермскому краю (регионального филиала "Главного центр специальной связи") наказан за смертельную аварию, в которой один человек погиб, а двое –пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Днём 19 марта 2018 г. на трассе Екатеринбург – Пермь в Суксунском районе начальник управления, передвигаясь на служебном легковом автомобиле, превысил скорость. Машину вынесло на "встречку", где она столкнулась с другим автомобилем. Погибла беременная 31-летняя водитель встречной машины, 2- и 30-летний пассажиры получили травмы. Виновник аварии также пострадал, врачи квалифицировали травмы как тяжёлые.

Согласно приговору суда, бывший начальник управления получил три с половиной года колонии-поселения.

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В Перми экс-начальник краевого управления спецсвязи отправится в колонию за смертельную аварию

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Теги: начальник управления спецсвязи, авария, смерть



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