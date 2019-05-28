24 Сентября 2020
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Топор, замахнулся (2017) | Фото: betanews.com

Под Саратовом ученик принес в школу топор и ударил им школьницу

В Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

ЧП произошло в средней школе № 4 Вольска (поселок Большевик). По предварительной информации, между мальчиком и девочкой возник конфликт, сообщает ТАСС. Девочка получила травму, она госпитализирована.

Нападавший задержан, с ним работает полиция. Отмечается, что свидетелей инцидента среди детей не было.

Ранее в Казани полицейские задержали старшеклассника, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом и ножом.

Выяснилось, что старшеклассник зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. При этом никаких требований он не выдвигал. В итоге подросток был задержан, никто не пострадал.

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Под Саратовом ученик принес в школу топор и ударил им школьницу

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Теги: школьник, топор, саратов



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Развитие сюжета:

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