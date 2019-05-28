На Среднем Урале найден крупнейший в XXI веке изумруд

На Среднем Урале найден редкий изумруд весом 1,6 кг. Он стал крупнейшим в XXI веке.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, камень был найден на единственном в России месторождении изумрудов "Мариинский прииск" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет - изумруд весом более 2 кг был обнаружен в 1990 году, и с тех пор самым большим - 1540 г - был камень, найденный в 2018 году.

Работники прииска обнаружили его в шахте на глубине 260 метров: это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории "зеленый", а по сорту - к третьей в связи с наличием природных трещин. Стоимость изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн руб.

Стоит отметить, что во многом благодаря усилиям областных властей предприятие, на котором был найден изумруд, получило постоянную прописку на Среднем Урале, став самостоятельным юридическим лицом. Стратегия развития «Мариинского прииска», предполагает развитие производства до 2025 года с созданием порядка 2 тысяч новых рабочих мест, что соответствует задачам национального проекта «Повышение производительности и поддержка занятости», отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области. Объем инвестиций оценивается в 10 миллиардов рублей.

Известно, что предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства. А бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, будет выписана премия.

Отметим, что современный прииск возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века. В настоящее время единственным акционером прииска является "Калининградский янтарный комбинат", 100% акций которого принадлежит Госкорпорации "Ростех". Главными компонентами месторождения являются изумруд и оксид бериллия, попутными - хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий. Среди крупных находок рудника - легендарный "Изумруд Коковина" весом более 2 кг, изумрудный штуф "Шахтёрская слава" (около 6 кг), "Губернаторский" (1,1 кг), а также крупный кристалл изумруда весом 1,6 кг., найденный в прошлом году и получивший название "Марьин дар".