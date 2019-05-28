24 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Олег Орлов (справа) (2019) | Фото:Накануне.RU

На "Инфоруме" в Кургане журналистам рассказали, почему СМИ должны иметь господдержку

На "Инфоруме" в Кургане, мероприятии, где СМИ, власть и эксперты обсуждают проблемы журналистики, прозвучало интересное заявление от исполнительного директора "ФедералПресс" Олега Орлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Орлов отметил, что будущее региональной журналистики напрямую связано с получением денег от государства, то есть заключением госконтрактов.

"Будущее СМИ сегодня за госфинансированием, чтобы журналисты могли выдавать ту информацию, которая необходима", - отметил Орлов.

После вопроса о том, как же в этой ситуации быть независимым СМИ, Орлов отметил, что здесь нужно работать на получение грантов. По его словам, если СМИ не имеет государственной поддержки, то журналисты просто начинают погоню за трафиком.

Ранее на "Инфоруме" врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, отвечая на вопрос Накануне.RU, пообещал поддерживать районные СМИ. Шумков отметил, что решение о финансовой поддержке нужно определять не в формате заказчик – редактор СМИ, а в формате заказчик – редактор СМИ – потребитель услуги.

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На "Инфоруме" в Кургане журналистам рассказали, почему СМИ должны иметь господдержку

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Теги: Инфорум, Курган, СМИ, госконтракты, финансирование, Олег Орлов



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