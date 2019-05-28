"Второй честный гаишник" из Сургута заявил о том, что сын и.о. главы городской полиции ездит на авто с заклеенными номерами

В сети появилось видео "второго честного гаишника" из Сургута Сергея Иванова, в котором он рассказал, что сын и.о. главы городской полиции скрыл лейкопластырем часть номера своего автомобиля, а когда Иванов уличил его в этом, набросился на гаишника с кулаками, передаёт корреспондент Накануне.RU.

22 мая Иванов поехал на своей машине на работу. Во время поездки он увидел, как ехавшая впереди "Тойота камри" то тормозила, то снова разгонялась, а часть её номера была скрыта лейкопластырем. Когда машина остановилась у одного из магазинов, Иванов подошёл к её водителю и сказал ему, чтобы тот оставался на месте, поскольку вскоре приедут сотрудники ГИБДД для оформления нарушения.

Водитель "Камри" сел за руль и "дал газу", пытаясь скрыться, но вскоре остановился, продолжает рассказ Иванов. Из-за руля вышел человек, которого "честный гаишник" представил "опером" отдела "Т" городской полиции Антоном Бабушкиным, сыном и.о. начальника полиции Сургута Владимира Бабушкина, и стал сначала отклеивать лейкопластырь с номера, а позже – избивать Иванова.

"Прошу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ, дать процессуальную оценку действиям сотрудника полиции, которые он совершил по отношению ко мне, и в связи с тем, что он сам и его отец – полицейские, прошу взять обращение под личный контроль. Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева прошу назначить служебную проверку", - сказал Иванов.

Глава пресс-службы окружного управления МВД Ольга Абмайкина в разговоре с Накануне.RU отметила, что "обращение зарегистрировано в тот же день, 22 мая, позже сотрудник полиции привлечён к административной ответственности за нечитаемые номера". Кроме того, с 3 июня он покинет службу – ещё в апреле он написал заявление на отпуск с последующим увольнением на пенсию по выслуге лет.

"По факту нанесения травм проверка ещё не окончена", - добавила Абмайкина.

Напомним, ранее Иванов прославился другим публичным обращением к председателю СКР. По мнению Иванова, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своих бедах Иванов винил замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. Никаких доказательств вины Духовникова тогда не нашли. Позже Иванов записал новое видео, в котором заявил, что сотрудникам ГИБДД не оплачивают сверхурочную работу. 22 октября прошлого года его уволили, как посчитал Иванов, за публикацию "разоблачительного" видео. 23 октября в Сургут из столицы прибыла проверка, которая подтвердила его слова о нарушениях. Позже Иванов восстановился по суду и 25 января этого года вышел на работу.