Следователи проверят действия бортпроводников сгоревшего "Суперджета" при эвакуации

Следователи СКР, расследующие катастрофу SSJ-100 в Шереметьево, отдельно проверят соответствие инструкциям и нормативам действий бортпроводников и пилотов при эвакуации, сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источник в следственной группе.

Отметим, ранее "Аэрофлот" достаточно жестко пресекал распространение версий о возможной вине экипажа в человеческих жертвах. "Оценки и выводы будут даны соответствующими полномочными органами, официально расследующими данное происшествие. Любые иные, прозвучавшие в ряде СМИ "выводы", являются инсинуацией, не соответствующей, в том числе, журналистской этике", - говорилось в одном из заявлений перевозчика.

Тем не менее, утечки случаются, и часть из них намекает на вину бортпроводников.

Baza пишет, что по официальным (имеющимся на сегодня) заявлениям перевозчика, экипаж уложился в норматив по эвакуации. Но канал замечает, что многие инструкции предусматривают пребывание бортпроводников в самолете вплоть до эвакуации последнего пассажира (из числа тех, кого вообще можно эвакуировать).

Экстренной высадкой по надувному трапу через переднюю дверь в сгоревшем "Суперджете" занимались бортпроводницы — Татьяна Касаткина и Ксения Фогель. Третий бортпроводник, 22-летний Игорь Моисеев, попытался открыть запасной выход в хвостовой части, но это сделать не удалось: хвост уже была объят огнём. Находившийся ближе других членов экипажа к очагу возгорания Моисеев погиб, помогая пассажирам покинуть самолёт, — он отравился угарным газом.

Впрочем, версия с попыткой открыть заднюю дверь оспаривается. Так, бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич на пресс-конференции, посвященной ЧП с "Суперджетом", рассказал, что открывать дверь в условиях горения двигателей, крыла и хвоста самолета было нельзя – приток воздуха усилил бы пожар, а саморазвертывающийся трап опустился бы прямо в пылающее море керосина.