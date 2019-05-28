В думе призвали Высокинского и Куйвашева договориться для решения проблем рекламного рынка Екатеринбурга

Ситуация, сложившаяся в Екатеринбурге в связи с распространением незаконной наружной рекламы, постепенно меняется в лучшую сторону, но принципиальный вопрос о разграничении полномочий в этой сфере между муниципалитетом и областью не будет решён, пока не договорятся мэр Александр Высокинский и губернатор Евгений Куйвашев. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, такой главный вывод можно сделать после заседания комиссии думы Екатеринбурга по муниципальной собственности.

Заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ - структура мэрии) Сергей Балакин сообщил, что работа по выявлению незаконных рекламных конструкций идёт планомерно, в среднем за неделю демонтируют и увозят на ответственное хранение по три десятка таких объектов. По его словам, уже заметно, что крупноформатные нелегальные конструкции убрали, с небольшими бороться сложнее, поскольку они мобильно "переезжают" на другие места.

Что касается объектов, расположенных на неразграниченных землях, то они находятся в ведении областного министерства по управлению госимуществом (МУГИСО). Поэтому, даже формально находясь в столице среднего Урала, такие билборды, стенды и т.д. на самом деле не относятся к компетенции муниципалитета - городские власти вправе лишь фиксировать нарушения, информируя о них МУГИСО, что, со своей стороны, также подтвердила первый заместитель министра по управлению госимуществом Елена Николаева.

Принципиальный вопрос - полностью вернуть Екатеринбургу полномочия в данной сфере, подняли депутаты Дмитрий Николаев и Сергей Мелехин. Но Балакин пояснил, что эта тема - предмет разговора между главой Екатеринбурга Высокинским и губернатором области Куйвашевым.

Отметим, что разграничение полномочий между городом и областью давно является сложной темой, которая изначально провоцировала конфликт между городом и областью, когда каждая сторона старалась взять под контроль этот рынок. В последнее время наметились пути делового сотрудничества между ДУМИ и МУГИСО, когда о конфликте уже не говорят. Тем не менее, оба ведомства признают, что взаимодействие недостаточное, наглядный тому пример - ситуация на незаконном рынке рекламы, когда за нарушителями ни департамент мэрии, ни областное министерство просто не успевают следить.

Председателю комиссии по муниципальной собственности Михаилу Вечкензину по итогам заседания пришлось ограничится стандартной формулировкой "принять информацию к сведению".

"К сожалению, механизм понятен не до конца, - констатировал депутат. - По каким конструкциям можем использовать демонтаж, какова связь МУГИСИ и ДУМИ. Но выявить конечную связь бенефициаров можно, просто этим вопросом надо системно и целенаправленно заниматься", - сказал он.

Члены комиссии решили вновь обсудить поднятый ими вопрос через полгода.