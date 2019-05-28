Работники "Ямалкоммунэнерго" пожаловались депутату заксобрания на необоснованное сокращение

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин получил коллективное обращение от сотрудников филиала "Ямалкоммунэнерго" из Тазовского района. Как сообщил Накануне.RU народный избранник, работники пожаловались на масштабное и необоснованное сокращение штатов.

Количество увольняемых работников в обращении не уточняется, однако, как следует из текста документа, "под сокращение попали машинисты ДВС и операторы КУ, обслуживающие объекты жизнеобеспечения поселка Тазовский, а именно резервные двигатели, которые обеспечивают электроэнергией объекты теплоснабжения поселка, в случае отказа основных двигателей. Уведомления о сокращении были вручены всем категориям работников, в том числе, лицам предпенсионного возраста, которых по пенсионному законодательству увольнять запрещается".

По мнению работников "Ямалкоммунэнерго", инициатива руководства крупной ресурсоснабжающей организации не имеет объективных оснований.

"Направлю необходимые запросы в надзорные инстанции с поручением проверить факты, указанные в обращении. В ближайшее время планирую добраться в Тазовский район, провести встречу с сокращаемыми работниками. Всем постараемся оказать необходимую правовую помощь и поддержку", - заявил депутат.

В компанию "Ямалкоммунэнерго" направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативный комментарий получить не удалось.