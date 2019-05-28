Работники "Ямалкоммунэнерго" пожаловались депутату заксобрания на необоснованное сокращение

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
увольнение сокращение кризис (2008) | Фото: culers.ru

Работники "Ямалкоммунэнерго" пожаловались депутату заксобрания на необоснованное сокращение

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин получил коллективное обращение от сотрудников филиала "Ямалкоммунэнерго" из Тазовского района. Как сообщил Накануне.RU народный избранник, работники пожаловались на масштабное и необоснованное сокращение штатов.

Количество увольняемых работников в обращении не уточняется, однако, как следует из текста документа, "под сокращение попали машинисты ДВС и операторы КУ, обслуживающие объекты жизнеобеспечения поселка Тазовский, а именно резервные двигатели, которые обеспечивают электроэнергией объекты теплоснабжения поселка, в случае отказа основных двигателей. Уведомления о сокращении были вручены всем категориям работников, в том числе, лицам предпенсионного возраста, которых по пенсионному законодательству увольнять запрещается".

По мнению работников "Ямалкоммунэнерго", инициатива руководства крупной ресурсоснабжающей организации не имеет объективных оснований.

"Направлю необходимые запросы в надзорные инстанции с поручением проверить факты, указанные в обращении. В ближайшее время планирую добраться в Тазовский район, провести встречу с сокращаемыми работниками. Всем постараемся оказать необходимую правовую помощь и поддержку", - заявил депутат.

В компанию "Ямалкоммунэнерго" направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативный комментарий получить не удалось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Работники "Ямалкоммунэнерго" пожаловались депутату заксобрания на необоснованное сокращение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сокращение, ямалкомунэнерго, работники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.05.2019 08:10 Мск В "Ямалкоммунэнерго" прокомментировали информацию о сокращении штата

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети