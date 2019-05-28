НХЛ: Кузнецов признал свое присутствие в комнате с подозрительным веществом

В Национальной хоккейной лиге озвучили первые результаты проверки инцидента с нападающим "Вашингтона" и сборной России Евгением Кузнецовым.

Напомним, по соцсетям разошлась видеозапись следующего содержания: Кузнецов находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону, а перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета. Рядом на кровати лежит спящая девушка.

Время и место съемки указано не было. Сам хоккеист объяснил, что видео было снято в 2018 году после победы в Кубке Стэнли. Спортсмен заявил, что запись сделана в номере его знакомых.

Видео уже привлекло внимание "Вашингтона" и НХЛ. В клубе заявили, что начали проверку, а в лиге отметили, что собирают факты по инциденту.

В НХЛ подчеркнули, что Кузнецов признал свое присутствие в комнате рядом с подозрительным веществом и утверждает, что ничего не употреблял. Кроме того, по данным лиги, пока неизвестно, что именно находилось на столе, пишет Infox.ru.

Отметим, хоккеист после появления скандального видео выразил мнение, что "кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной". "Красная машина" на чемпионате мира в этом году взяла бронзу, не попав в финал из-за поражения от Финляндии.