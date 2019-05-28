Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
сербские военные, сербская армия (2019) | Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность после инцидента в Косово.

Как передает национальное телевидение, на севере самопровозглашенной республики задержали, по предварительным данным, 13 сербов.

Сообщается, что спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением.

В ответ на эти действия население Косовска-Митровицы вышло на улицы и строит баррикады, слышна стрельба, передает ТАСС.

На этом фоне появились сообщения о том, что в Сербии заговорили об интеграции с Россией. Заявление сделал глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель в ходе выступления в парламенте, на котором присутствовал и сербский президент.

"Вероятно, к 2024 году готовится объединение России, Белоруссии, Казахстана и, наверное, Украины, если она вернется в объятия матери-России, в некую конфедерацию", - цитирует Шешеля Regnum.

Он отметил, что о такой интеграции стоит подумать и Сербии. Это принесло бы Белграду ряд экономических преимуществ и заставило бы страны Запада пойти на уступки, заявил Шешель.

29 сентября прошлого года Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии в боевую готовность после того, как к границам страны приблизились косовские полицейские. Сообщалось, что примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта близ плотины в северной части края.

Сразу после этого инцидента сербский лидер посетил Россию с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сербия, армия, косово, александр вучич



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.05.2019 14:17 Мск В Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Ранее 30.05.2019 08:43 Мск Косовские власти не позволяют вывезти российского сотрудника миссии ООН
Ранее 29.05.2019 14:40 Мск В Косово потребуют лишить иммунитета российского сотрудника ООН
Ранее 29.05.2019 00:11 Мск Сербская бронетехника движется к границе с Косово
Ранее 28.05.2019 16:28 Мск Избитый российский сотрудник Миссии ООН в Косово освобождён
Ранее 28.05.2019 15:48 Мск В Косово задержаны двое сотрудников ООН
Ранее 28.05.2019 14:46 Мск В МИД РФ назвали задержание россиянина в Косово провокацией и потребовали его немедленного освобождения
Ранее 28.05.2019 13:26 Мск В Косово полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети