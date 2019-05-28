Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность после инцидента в Косово.

Как передает национальное телевидение, на севере самопровозглашенной республики задержали, по предварительным данным, 13 сербов.

Сообщается, что спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением.

В ответ на эти действия население Косовска-Митровицы вышло на улицы и строит баррикады, слышна стрельба, передает ТАСС.

На этом фоне появились сообщения о том, что в Сербии заговорили об интеграции с Россией. Заявление сделал глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель в ходе выступления в парламенте, на котором присутствовал и сербский президент.

"Вероятно, к 2024 году готовится объединение России, Белоруссии, Казахстана и, наверное, Украины, если она вернется в объятия матери-России, в некую конфедерацию", - цитирует Шешеля Regnum.

Он отметил, что о такой интеграции стоит подумать и Сербии. Это принесло бы Белграду ряд экономических преимуществ и заставило бы страны Запада пойти на уступки, заявил Шешель.

29 сентября прошлого года Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии в боевую готовность после того, как к границам страны приблизились косовские полицейские. Сообщалось, что примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта близ плотины в северной части края.

Сразу после этого инцидента сербский лидер посетил Россию с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.