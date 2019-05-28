Boeing 737-800, летевший из Благовещенска в Москву, сел в Иркутске из-за отказа высотометра

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines ("Северный ветер") совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска.

Рейс NWS302 должен был проходить по маршруту Благовещенск – Москва, но в половине четвертого по местному времени совершил аварийную посадку в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт.

"Самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина - отказ высотомера", - сказал сотрудник пресс-службы.