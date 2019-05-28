24 Сентября 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Boeing 737-800, летевший из Благовещенска в Москву, сел в Иркутске из-за отказа высотометра

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines ("Северный ветер") совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска.
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Рейс NWS302 должен был проходить по маршруту Благовещенск – Москва, но в половине четвертого по местному времени совершил аварийную посадку в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт.

"Самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина - отказ высотомера", - сказал сотрудник пресс-службы.

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Boeing 737-800, летевший из Благовещенска в Москву, сел в Иркутске из-за отказа высотометра

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Теги: boeing 737-800, nordwind, иркутск, отказ высотометра



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