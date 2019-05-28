"Это на благо". Вадим Шумков поддержит формат проведения "Инфорума" в Кургане

Власти Зауралья поддержат проведения "Инфорума" в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

"Любые формы, когда есть взаимообмен, когда есть возможность получить передовые практики, пообщаться с коллегами из других регионов, помогают посмотреть на ситуацию из вне и стать лучше самому. Мы с удовольствием поддержим данный формат. Сам лично принимаю в этом участие и считаю, что это на благо", - заявил врио губернатора Вадим Шумков.

В Кургане 28 мая начал свою работу "Инфорум" - своеобразный образовательный практикум с участием журналистов региональных и местных СМИ, блогеров, представителей медиаструктур, чиновников и федеральных экспертов. "Инфорум" организован Союзом журналистов России.